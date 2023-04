ULTIM’ORA – Incontro De Laurentiis – ultras Napoli: pace fatta (Di sabato 15 aprile 2023) Distensione totale tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e gli ultras di Curva A e Curva B. Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da forti polemiche e faccia a faccia a distanza tra le parti che ha portato a malumori generali. Anche all’interno della squadra si è sentita l’assenza del tifo allo ‘Stadio Maradona‘. Luciano Spalletti, dopo la sconfitta contro il Milan, ha chiesto la spinta del popolo partenopeo per le gare in arrivo tra Serie A e Champions League. De Laurentiis ultras Napolipace fatta tra ultras Napoli e De Laurentiis Pochi minuti fa è avvenuta la pace tra De Laurentiis e i gruppi organizzati di Curva A e Curva B. Lo aveavamo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 aprile 2023) Distensione totale tra il presidente delAurelio Dee glidi Curva A e Curva B. Gli ultimi mesi sono stati caratterizzati da forti polemiche e faccia a faccia a distanza tra le parti che ha portato a malumori generali. Anche all’interno della squadra si è sentita l’assenza del tifo allo ‘Stadio Maradona‘. Luciano Spalletti, dopo la sconfitta contro il Milan, ha chiesto la spinta del popolo partenopeo per le gare in arrivo tra Serie A e Champions League. Detrae DePochi minuti fa è avvenuta latra Dee i gruppi organizzati di Curva A e Curva B. Lo aveavamo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : ?? ULTIM'ORA: pace fatta tra #DeLaurentiis e gli ultras del #Napoli ?? È appena avvenuto l'incontro distensivo tra l… - rosad24 : RT @PianetaN: ULTIM'ORA - Incontro in corso tra il presidente #DeLaurentiis ed i capi del tifo organizzato. Si cerca la via migliore per fa… - PianetaN : ULTIM'ORA - Incontro in corso tra il presidente #DeLaurentiis ed i capi del tifo organizzato. Si cerca la via migli… - robfer2010 : RT @MariaDellaMoni6: ???? DONALD TRUMP APPARE A UN INCONTRO DI UFC A MIAMI E VIENE ACCLAMATO ?? Segui Giubbe Rosse Telegram | Portale web |… - DisAllineato2 : RT @MariaDellaMoni6: ???? DONALD TRUMP APPARE A UN INCONTRO DI UFC A MIAMI E VIENE ACCLAMATO ?? Segui Giubbe Rosse Telegram | Portale web |… -