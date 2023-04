Ultime Notizie – “Vincere per riconquistare secondo posto”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 15 aprile 2023) “Dobbiamo tornare alla vittoria per riprenderci ilin classifica”. La Juve fa visita al Sassuolo e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri guarda la classifica ‘sul campo’, archiviando per un attimo la penalizzazione di 15 punti che allontana i torinesi dalla zona Champions League. La società aspetta l’esito del ricorso al Collegio di garanzia che si esprimerà il 19 aprile. “Viviamo serenamente il momento della sentenza. Ci siamo fatti la corazza. Dobbiamo solo pensare alle partite da giocare e pensare che mancano ancora 27 punti da conquistare fino al termine del campionato”, dice Allegri. “Domani cerchiamo di fare una bella partita, poi pensiamo allo Sporting. Non possiamo pensare oltre. Abbiamo come obiettivo quello di migliorare la classifica dell’anno scorso. Facciamo un passo alla volta”, dice congelando per qualche giorno il ...