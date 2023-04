Ultime Notizie – “Sgrò? Battuta arresto su mandato Papa a verità” (Di sabato 15 aprile 2023) “Non si gioca coi santi, accuse mediatiche e indimostrate gravi due volte, il legale doveva chiarire subito, su segreto professionale faremo verifiche” “Questo atteggiamento è una grande Battuta di arresto sul mandato del Papa di ricercare a 360 gradi la verità“. Così all’Adnkronos il promotore di Giustizia in Vaticano Alessandro Diddi dopo che l’avvocato Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi, convocata oggi come testimone, ha opposto il segreto professionale. “Se è segreto professionale o meno lo stabiliremo, ci sono verifiche che andranno fatte. Per il momento – sottolinea Diddi – prendo atto che è una grande Battuta d’arresto su quello che per anni la famiglia Orlandi ha chiesto di fare”. La convocazione di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 15 aprile 2023) “Non si gioca coi santi, accuse mediatiche e indimostrate gravi due volte, il legale doveva chiarire subito, su segreto professionale faremo verifiche” “Questo atteggiamento è una grandedisuldeldi ricercare a 360 gradi la“. Così all’Adnkronos il promotore di Giustizia in Vaticano Alessandro Diddi dopo che l’avvocato Laura, legale della famiglia di Emanuela Orlandi, convocata oggi come testimone, ha opposto il segreto professionale. “Se è segreto professionale o meno lo stabiliremo, ci sono verifiche che andranno fatte. Per il momento – sottolinea Diddi – prendo atto che è una granded’su quello che per anni la famiglia Orlandi ha chiesto di fare”. La convocazione di ...

