Ultime Notizie Serie A | Ausilio a Barcellona per mercato | ottimismo Roma per Dybala e Abraham

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 aprile 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24perin vista della Coppa I due usciti per infortunio nella sfida di Europa League potrebbero essere in campo nella gara di ritorno. Inter-, in piedi lo scambio Brozovic-Kessiéper trattare, ma non solo l’ex Milan sul piatto. Lazio, Sarri: «Ho visto una squadra matura. Champions? Può cambiare la classifica» Maurizio Sarri ha analizzato il netto successo della sua Lazio in casa dello Spezia: le dichiarazioni Spezia, Semplici: «Gli episodi cambiano le gare, questa Lazio…» Leonardo Semplici, tecnico dello Spezia, ...