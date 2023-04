Ultime Notizie Roma del 15-04-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 aprile 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno è terminata la missione ad Addis Abeba della Premier Giorgia Meloni o come obiettivo l’eliminazione della Protezione speciale perché si tratta di un’ulteriore protezione rispetto a quello che accade al resto d’Europa ha detto la presidente del consiglio non stampa armandine della missione nei giochi a parlando delle modifiche al DL migranti da premere anche parlato del caso sicuramente il fatto è abbastanza grave Mi riservo quando torno di parlarne con il ministro Nardi O per capire bene come sono andate le cose sicuramente ci sono anomalie la principale Credo sia la decisione della Corte di Appello di tenerlo ai domiciliari piega meloni motivazioni discutibili quindi credo che il ministro abbia fatto bene concludi la premi avviare un’azione disciplinare ...