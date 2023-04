Ultime Notizie Roma del 15-04-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 aprile 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 15 aprile in studio Giuliano Ferrigno in apertura il paese si prepara a celebrare la seconda Pasqua ortodossa in guerra a ricordarle l’arcivescovo maggiore di chi è che nel tuo messaggio augurale e fedeli della chiesa greco-cattolica ricordando i tanti traumi e dolori tanti deportati e periti catturati dispersi e tanti Mutilati del conflitto tanti Mutilati del conflitto e anche oggi si registrano nuove Vittime sono nuovi morti di un massiccio bombardamento Russo sulla entrato un complesso residenziale intanto dal capo della Wagner arriva l’influenza richiesta rivolta al presidente Vladimir Putin ha finché fermi la guerra l’opzione ideale sarebbe annunciare la fine e radicarsi saldamente nei territori occupati statunitense Institute for the study of the world per il fondatore della milizia privata sta creando ...