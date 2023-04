Ultime Notizie Roma del 15-04-2023 ore 15 | 10

(Di sabato 15 aprile 2023)dailynews radiogiornale sabato 15 aprile Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno o come obiettivo l’eliminazione della Protezione speciale perché si tratta di un’ulteriore protezione rispetto a quello che accade al resto d’Europa sono le parole della prendere Giorgia Meloni non punto stampa a margine dell’addizione In Etiopia che le modifiche ali alle migranti a premere anche parlato del caso sicuramente il fatto è abbastanza grave Mi riservo quando torno di parlarne con il ministro Nordio per capire bene come sono andate le cose sicuramente ci sono anomalie cipale credo te la decisione della Corte di Appello di tenerle ai domiciliari Spiegamelo con motivazioni discutibili quindi credo che il ministro abbia fatto bene concludi la Premiere ad avviare un’azione disciplinaria bisogna fare chiarezza impegnata nella missione Ladisa Beba lui non è ...

Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime notizie.

...e l'élite americana europea stanno giocando lecarte puntando su questa offensiva che è stata rinviata di qualche settimana (forse in estate) a causa del maltempo e della fuga disui ...Continuano le ricerche dove ieri un condominio è stato distrutto dai bombardamenti russi. Intanto Putin ha firmato gli emendamenti che rendono più vincolanti per i coscritti le normative sull'..."La contesa dellesettimane è sfociata in atti di violenza e conflitto in vari centri del ... aggiungendo che "dalle città dove operiamo con gli altri nostri due centri pediatrici leche ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie del 15 aprile | Lula a Pechino: «Gli Usa smettano di incoraggiare la guerra». Prigozhin: «Obiettivi raggiunti, Putin fermi l’operazione militare» Corriere della Sera

