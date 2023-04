Ultime Notizie Roma del 15-04-2023 ore 12:10 (Di sabato 15 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale e venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio uno di maltempo con temporali grandine freddo raffiche di vento e persino la neve sta colpendo il centro sud Italia la protezione civile ha diramato un allerta Gialla in 7 regioni Abruzzo Basilicata Campania Calabria Lazio Molise nel dettaglio l’avviso prevede per la giornata di oggi precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale su Lazio campagna in particolar modo sui settori costieri torna la paura in Giappone a meno di un anno dell’attentato dell’ex premier shinzo Abe avvenuto durante un comizio elettorale primo ministro fumio kishida è stato fatto evacuare d’urgenza dal luogo dove stava tenendo un corso dopo che chiudi da un esplosione il fumo ha riempito l’aria il premier e assicura una persona è stata arrestata sul posto un ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 aprile 2023)dailynews radiogiornale e venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio uno di maltempo con temporali grandine freddo raffiche di vento e persino la neve sta colpendo il centro sud Italia la protezione civile ha diramato un allerta Gialla in 7 regioni Abruzzo Basilicata Campania Calabria Lazio Molise nel dettaglio l’avviso prevede per la giornata di oggi precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale su Lazio campagna in particolar modo sui settori costieri torna la paura in Giappone a meno di un anno dell’attentato dell’ex premier shinzo Abe avvenuto durante un comizio elettorale primo ministro fumio kishida è stato fatto evacuare d’urgenza dal luogo dove stava tenendo un corso dopo che chiudi da un esplosione il fumo ha riempito l’aria il premier e assicura una persona è stata arrestata sul posto un ...

