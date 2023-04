Ultime Notizie Roma del 15-04-2023 ore 11:10 (Di sabato 15 aprile 2023) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale sarebbe un ordigno artigianale è simile a un fumogeno l’oggetto lanciato vicino al primo ministro giapponese fumio kishida mentre stava tenendo un discorso all’aperto nella città di wakayama portone Giappone occidentale intorno alle 11:30 ora locale il presunto attentatore 24 anni è stato fermato e arrestato secondo giorno di visite in Etiopia per Giorgia Meloni la presidente del consiglio che da ieri si trova Addis Abeba capitale dello Stato africano a breve partecipano incontro trilaterale con il primo ministro etiope Ari e con il presidente somalo mahmood l’agenda della Premier prevede poi una visita la scuola italiana che Leo Galilei dove firmerà il libro do nessun messaggio di avvio scritto da Julia ituma nella chat della squadra dalle compagne di gioco della Igor Novara arriva la smentita ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 aprile 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale sarebbe un ordigno artigianale è simile a un fumogeno l’oggetto lanciato vicino al primo ministro giapponese fumio kishida mentre stava tenendo un discorso all’aperto nella città di wakayama portone Giappone occidentale intorno alle 11:30 ora locale il presunto attentatore 24 anni è stato fermato e arrestato secondo giorno di visite in Etiopia per Giorgia Meloni la presidente del consiglio che da ieri si trova Addis Abeba capitale dello Stato africano a breve partecipano incontro trilaterale con il primo ministro etiope Ari e con il presidente somalo mahmood l’agenda della Premier prevede poi una visita la scuola italiana che Leo Galilei dove firmerà il libro do nessun messaggio di avvio scritto da Julia ituma nella chat della squadra dalle compagne di gioco della Igor Novara arriva la smentita ...

