Ultime Notizie – “Ora silenzio stampa | da Iv spettacolo indecoroso”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 15 aprile 2023) Secondo quanto si apprende il segretario di Azione, Carlo Calenda, ha chiesto ai suoi di mantenere un rigido. “Abbiamo spiegato le nostre ragioni, ora basta. Loche stanno dando in queste ore Renzi, Boschi e i renziani di complemento èe non dobbiamo parteciparvi”, ha sottolineato Calenda. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione