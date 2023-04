Ultime Notizie – “Nostri connazionali restino in casa”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 15 aprile 2023) “Seguo con attenzione quanto sta succedendo a Khartoum. La nostra Ambasciata, pienamente operativa, ha avvisato idi restare in. L’Unità di Crisi monitora gli sviluppi. Appello al dialogo e a cessare le violenze”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a proposito degli scontri registrati nella capitale sudanese. “In collegamento telefonico da Tokyo con il nostro ambasciatore in Sudan seguo gli sviluppi a Khartoum. La situazione resta tesa ma gli italiani presenti stanno bene e in stretto collegamento con la nostra ambasciata. Il nostro invito è quello di non abbandonare le proprie abitazioni”, ha poi scritto il ministro in un nuovo tweet. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione