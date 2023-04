Ultime Notizie – Naufragio Cutro, trovata un’altra vittima (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo dodici giorni dall’ultimo ritrovamento, il mare di Cutro – teatro del tragico Naufragio del 26 febbraio scorso – restituisce il corpo di un uomo adulto recuperato dalla Capitaneria di Porto e dalla Protezione civile sulla spiaggia di Praialonga. Il corpo è stato avvistato da una donna che passeggiava sulla spiaggia. È la vittima numero 94. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 15 aprile 2023) Dopo dodici giorni dall’ultimo ritrovamento, il mare di– teatro del tragicodel 26 febbraio scorso – restituisce il corpo di un uomo adulto recuperato dalla Capitaneria di Porto e dalla Protezione civile sulla spiaggia di Praialonga. Il corpo è stato avvistato da una donna che passeggiava sulla spiaggia. È lanumero 94. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

