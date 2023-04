Ultime Notizie – Napoli | ‘pace’ tra presidente De Laurentiis e tifosi

(Di sabato 15 aprile 2023) “siamo noi.uniti per vincere!”. Aurelio Dedel, su Twitter pubblica la foto che sancisce la pace tra il club e il ‘cuore’ del tifo partenopeo. Nellesettimane, il clima allo stadio Maradona è stato caratterizzato da tensione e freddezza. In un contesto complesso, è stata disposta anche la scorta per Desiamo noi.uniti per vincere! #ADL pic.twitter.com/FNlZTGffWp — AurelioDe(@ADe) April 15, 2023 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Capo Wagner: 'Mosca pensi a consolidare i territori occupati”. LIVE - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - TuttoASRoma : FEMMINILE Glionna: “Siamo focalizzate sul nostro obiettivo” (TESTO)(VIDEO) - periodicodaily : Getafe vs Barcellona – ultime notizie e possibili formazioni -

Un documento legale indica che Celsius Network, crypto lender in bancarotta, intende " o ... Il rapporto di lavoro dello studio legale è iniziato il 26 gennaio e leore di lavoro sono ...Stanotte gli agenti dell'Ufficio prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio , nel transitare in corso Umberto I in direzione di piazza Bovio, hanno notato un uomo che, alla ...Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti , nel transitare in via Celano, hanno notato un'auto con a bordo due donne ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie del 15 aprile | Lula a Pechino: «Gli Usa smettano di incoraggiare la guerra». Prigozhin: «Obiettivi raggiunti, Putin fermi l’operazione militare» Corriere della Sera

Daniil Kvyat avrebbe potuto sostituire Kimi Raikkonen in Ferrari. A svelare questo retroscena di mercato è stato proprio diretto interessato, con quest'ultimo che ha sottolineato come questa trattativ ...Le recenti prestazioni e gli ultimi risultati delutenti potrebbero non bastare ad un allenatore per evitare l’esonero. L’annata da dimenticare sulla panchina del PSG con l’eliminazione in Coupe de ...