Ultime Notizie – MotoGp oggi | Bagnaia in pole

(Di sabato 15 aprile 2023) La Ducati di Peccoconquista laposition nel Gp delle Americhe diad Austin. Il pilota italiano ha chiuso con il tempo di 2.01.892 precedendo Alex Rins e Luca Marini. Quarto tempo per Alex Marquez e quinto per Marco Bezzecchi.fa segnare il nuovo record della pista, con tre italiani nelle prime 5 posizioni. A chiudere la top ten A. Espargaro, seguito dal francese Quartararo, da Vinales, Zarco e Miller. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione