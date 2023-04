Ultime Notizie – Migranti, Meloni: “Obiettivo eliminare protezione speciale” (Di sabato 15 aprile 2023) “Io mi do come Obiettivo l’eliminazione della protezione speciale, perché è una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d’Europa e io credo che l’Italia non abbia ragione di discostarsi dalle normative europee di riferimento”. Così la premier Giorgia Meloni, a margine della visita presso la scuola italiana ‘Galileo Galilei’ di Addis Abeba, interpellata sull’abolizione della protezione speciale per i Migranti. “C’era una proposta sulla quale la maggioranza lavorava nel suo complesso e io confido che quella sia la proposta che viene approvata. Non è un tema sul quale ci sono divergenze: è una materia complessa, è normale che nel lavoro parlamentare escano diversi emendamenti ma sugli obiettivi che ci diamo siamo tutti concordi”, ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 15 aprile 2023) “Io mi do comel’eliminazione della, perché è unaulteriore rispetto a quello che accade nel resto d’Europa e io credo che l’Italia non abbia ragione di discostarsi dalle normative europee di riferimento”. Così la premier Giorgia, a margine della visita presso la scuola italiana ‘Galileo Galilei’ di Addis Abeba, interpellata sull’abolizione dellaper i. “C’era una proposta sulla quale la maggioranza lavorava nel suo complesso e io confido che quella sia la proposta che viene approvata. Non è un tema sul quale ci sono divergenze: è una materia complessa, è normale che nel lavoro parlamentare escano diversi emendamenti ma sugli obiettivi che ci diamo siamo tutti concordi”, ha ...

