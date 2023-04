Ultime Notizie – Maltempo in Italia | allerta gialla in 10 regioni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 15 aprile 2023) Ilsi abbatte sull’, in particolare sul Centro-Sud, e per la giornata di domani 16 aprile scatta l’meteoper rischio temporali e idrogeologico in ben 10. Si tratta di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. L’ampia perturbazione attiva oggi al Centro-Sud con precipitazioni diffuse, si sta spostando infatti verso lo Jonio e nel corso della notte darà origine a precipitazioni ancora più intense, specialmente a ridosso delleadriatiche centrali. Ai fenomeni sarà associata forte ventilazione dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte ha emesso un ulteriore avviso di ...