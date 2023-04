Ultime Notizie – Giappone | esplosione al comizio di Kishida | premier in salvo

(Di sabato 15 aprile 2023) Ilse Fumioè stato portato via, da un palco da cui aveva appena iniziato un discorso pubblico, dagli agenti della sua sicurezza, dopo il lancio di una bomba fumogena contro di lui. E’ illeso. La bomba è esplosa maè stato protetto in tempo e non ha riportato conseguenze. La polizia ha fermato un uomo sul luogo in cui avrebbe dovuto svolgersi l’evento pubblico, il porto di Saikazaki, nella prefettura di Wakayama, 65 chilometri a sud ovest di Osaka, ha reso noto l’emittente Nhk. Insono state rafforzate le misure di sicurezza per ildopo l’assassinio dell’ex capo di governo Shinzo Abe, lo scorso luglio. Abe era stato colpito durante un. Il programma diproseguirà nel pomeriggio come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Agenzia_Ansa : Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque into… - Tutto_CalcioNew : #Roma, le ultime sulle condizioni di #Dybala e #Abraham #tuttocalcionews #calcio - parodiraul : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, Capo Wagner: 'Mosca pensi a consolidare i territori occupati”. LIVE - NotizieVirgilio : ?? Guerra in Ucraina, la diretta: Lula chiede agli Usa di parlare di pace -

Washinghton deve smettere 'di incoraggiare la guerra' in Ucraina e 'iniziare a parlare di pace', ha detto il presidente brasiliano in visita a Pechino. 'L'opzione ideale sarebbe annunciare la fine' ...Sono cominciate le votazioni per il nuovo Cda della Banca 2021 . Due schieramenti in campo, da una parte Giuseppe Perito , imprenditore valdianese; dall'altra Pasquale Lucibello , presidente uscente. ...Morì alla fine del 2021, in ospedale, a Nocera Inferiore . Il gip del tribunale ha disposto un'integrazione di indagine per il decesso di un'anziana , con residenza nell'Agro nocerino, riconducibile ...

Ucraina ultime notizie. Xi e Lula: dialogo e negoziati unica via d’uscita Il Sole 24 ORE

Le Smart City richiedono l'utilizzo di tecnologie innovative, come sensori, reti IoT e intelligenza artificiale, per raccogliere e analizzare dati sulla città e migliorare l'efficienza dei servizi ...Dopo la sosta pasquale, i campionati cadetti di volley tornano oggi a pieno regime con le gare del 23° turno. Al termine della regular season mancano 3 giornate. In B maschile si alza la tensione in c ...