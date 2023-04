Ultime Notizie – Credit Suisse | via libera Fed a Ubs per rilevare filiali Usa

(Di sabato 15 aprile 2023) Il consiglio dei governatori della Federal Reserve, la banca centrale americana, ha autorizzato il rilevamento dellestatunitensi dida parte di Ubs. La richiesta era stata trasmessa nel quadro dell’acquisizione diGroup da parte di Ubs, si legge in un comunicato diffuso ieri sera. La maggiore banca svizzera – viene spiegato – si è impegnata a presentare un piano, che verrà aggiornato trimestralmente, per l’attuazione dell’integrazione degli affari negli Stati Uniti e delle attività di Ubs e. Stando alla nota il piano comprende gli impegni di Ubs a rispettare standard più severi in materia di sorveglianza, inclusi quelli sulle liquidità. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Capo Wagner: 'Mosca pensi a consolidare i territori occupati”. LIVE - Agenzia_Ansa : Un giovane italiano su 4 tra i 15 e i 29 anni (poco meno del 25%) è a rischio povertà: è quanto emerge dalle ultime… - Tutto_CalcioNew : Calciomercato: Ivan #Perisic vuole tornare all'#Inter #tuttocalcionews #calcio - rpalazzolo : Un altro servo dell'asse... -

Che si tratti di illusioni ottiche realizzate solamente per divertimento o di immagini legate a studi scientifici , questepossono risultare interessanti in più contesti. Per quel che concerne ...Il set dovrebbe riaprire tra maggio e giugno e, sebbene non ci siano ancoraufficiali, sul ... Intanto è notizia delleore di una trattativa in corso per un possibile remake a stelle e ...Ultimati i lavori di adeguamento , inizia il conto alla rovescia per la riapertura di quattro ambulatori all'ospedale Landolfi di Solofra . L'annuncio è di Renato Pizzuti, direttore generale dell'...

Ucraina ultime notizie. Lula, gli Usa smettano di incoraggiare la guerra. Il capo della Wagner: ... Il Sole 24 ORE

Blog Calciomercato.com: Domenica 26 marzo è arrivata l'ufficialità, se mai ce ne fosse stato bisogno: Antonio Conte non è più ...Cinque mesi senza Maignan hanno privato il Milan di qualche punto in classifica. La prova la si ha avuta con il ritorno del francese in campo: Mike è stato decisivo sia in campionato che in Champions ...