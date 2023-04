Ultime Notizie – colonnello Aglieco trattenuto da polizia in Tunisia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 15 aprile 2023) A quanto apprende l’Adnkronos, trasferitosi recentemente ad Hammamet, sarebbe stato bloccato per un’ipotesi di falso in relazione all’immatricolazione di un’auto Guai inper ilPasquale, l’ex comandante provinciale dei Carabinieri di Siena in carica il 6 marzo del 2013, quando venne trovato morto il manager Mps David Rossi. A quanto apprende l’Adnkronos,, trasferitosi recentemente ad Hammamet, sarebbe statodallatunisina per un’ipotesi di falso in relazione all’immatricolazione di un’auto. In realtà, assicurano fonti diplomatiche, si tratterebbe di un semplice qui pro quo e la situazione persarebbe in via di risoluzione grazie anche all’aiuto dell’ambasciata italiana. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...