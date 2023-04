Ultime Notizie – Caso Artem Uss, Meloni: "Fatto grave, ne parlerò con Nordio" (Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) – La vicenda della fuga a Mosca del russo Artem Uss, detenuto in Italia e fuggito dai domiciliari lo scorso 22 marzo, “è un Fatto abbastanza grave. Mi riservo, quando torno in Italia, di parlarne anche con il ministro Nordio per capire bene come sono andate le cose. Ma sicuramente ci sono delle anomalie, e l’anomalia principale credo sia la decisione della Corte d’Appello di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni discutibili e di mantenere quella decisione anche quando c’era una iniziativa sull’estradizione, perché ovviamente in quel Caso il rischio di una fuga diventa più evidente”. Così la premier Giorgia Meloni, a margine della visita della scuola italiana ‘Galileo Galilei’ ad Addis Abeba. Per Meloni il Guardasigilli “ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 15 aprile 2023) (Adnkronos) – La vicenda della fuga a Mosca del russoUss, detenuto in Italia e fuggito dai domiciliari lo scorso 22 marzo, “è unabbastanza. Mi riservo, quando torno in Italia, di parlarne anche con il ministroper capire bene come sono andate le cose. Ma sicuramente ci sono delle anomalie, e l’anomalia principale credo sia la decisione della Corte d’Appello di offrire gli arresti domiciliari con motivazioni discutibili e di mantenere quella decisione anche quando c’era una iniziativa sull’estradizione, perché ovviamente in quelil rischio di una fuga diventa più evidente”. Così la premier Giorgia, a margine della visita della scuola italiana ‘Galileo Galilei’ ad Addis Abeba. Peril Guardasigilli “ha ...

