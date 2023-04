Ultime Notizie – Atp Montecarlo 2023 | Sinner sconfitto in semifinale

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 15 aprile 2023) Jannikinall’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, testa di serie numero 7, è statoin tre set in rimonta dal danese Holger Rune, numero 6 del tabellone, che si è imposto con il punteggio di 1-6, 7-5, 7-5 in due ore e 45 minuti e che in finale affronterà il russo Andrei Rublev. Il primo set per l’altoatesino è andato via liscio con un netto 6-1. Ad inizio secondo set però l’azzurro è andato sotto 3-0 prima della sosta forzata per pioggia. Rune è scappato fino al 5-3 prima di essere raggiunto dal numero 1 d’Italia che ha piazzato il break per il 5-5. Sotto 5-6,si è inceppato perdendo servizio e set. Copione simile nel terzo e decisivo parziale. Sotto 5-6, in una frazione dominata dai servizi, ...