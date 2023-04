Ultima generazione, inchiesta per associazione a delinquere: per i pm i gretini sono anche pericolosi (Di sabato 15 aprile 2023) Qualcuno dica alla Schlein e agli esponenti di sinistra che giustificano gli attivisti di Ultima generazione che i magistrati non sono dello stesso avviso. Per la Procura di Padova gli eco-vandali non sono infatti solo dei “gretini”, ma sono anche pericolosi. Ipotesi di reato per i raid contro la sede della Lega La Procura di Padova ha infatti indagato per associazione a delinquere i membri del movimento “Ultima generazione”, responsabili di volantinaggi e provocazioni a tematica ambientalista in monumenti della città veneta. L’ipotesi di reato è stata formulata dalla Digos della Questura, che indaga dal 2020, quando fu eseguita la prima perquisizione a casa di uno dei promotori del ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 aprile 2023) Qualcuno dica alla Schlein e agli esponenti di sinistra che giustificano gli attivisti diche i magistrati nondello stesso avviso. Per la Procura di Padova gli eco-vandali noninfatti solo dei “”, ma. Ipotesi di reato per i raid contro la sede della Lega La Procura di Padova ha infatti indagato peri membri del movimento “”, responsabili di volantinaggi e provocazioni a tematica ambientalista in monumenti della città veneta. L’ipotesi di reato è stata formulata dalla Digos della Questura, che indaga dal 2020, quando fu eseguita la prima perquisizione a casa di uno dei promotori del ...

