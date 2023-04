Ultima Generazione, attivisti indagati per associazione a delinquere. I Verdi protestano: “Abnorme” (Di sabato 15 aprile 2023) Assocazione a delinquere. È questa l’ipotesi di reato della procura di Padova nell’indagine sugli attivisti del movimento ecologista ”Ultima Generazione”. È la prima volta che viene ipotizza un reato associativo nei confronti del gruppo che si è fatto notare negli ultimi anni per azioni eclatanti come blocchi stradali, incatenamenti, imbrattamenti di edifici e monumenti storici come la fontana della Barcaccia a Roma e Palazzo Vecchio a Firenze. “Suonano come abnormi le accuse di associazione a delinquere contro esponenti di ‘Ultima Generazione’ a Padova”, protesta l’Alleanza Verdi e Sinistra. “Secondo noi questo fenomeno di contestazione va compreso e ascoltato e non perseguito come se si trattasse di una banda di delinquenti ... Leggi su tpi (Di sabato 15 aprile 2023) Assocazione a. È questa l’ipotesi di reato della procura di Padova nell’indagine suglidel movimento ecologista ””. È la prima volta che viene ipotizza un reato associativo nei confronti del gruppo che si è fatto notare negli ultimi anni per azioni eclatanti come blocchi stradali, incatenamenti, imbrattamenti di edifici e monumenti storici come la fontana della Barcaccia a Roma e Palazzo Vecchio a Firenze. “Suonano come abnormi le accuse dicontro esponenti di ‘’ a Padova”, protesta l’Alleanzae Sinistra. “Secondo noi questo fenomeno di contestazione va compreso e ascoltato e non perseguito come se si trattasse di una banda di delinquenti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #ottoemezzo Ultima Generazione, Tomaso Montanari: 'Il pericolo per il patrimonio culturale non è la vernice lavabil… - La7tv : #piazzapulita Scontro tra Annalisa Chirico e Chloe (Ultima Generazione): 'Vada in Cina, in Italia è facile', 'L'Ita… - AngeloCiocca : 'Ho tante multe ma non pagherò'. Eccolo qua l’ultimo sfregio degli eco vandali!L'attivista di Ultima generazione ri… - adrianobusolin : fastidiosa #delinquente prima o poi troverà quel del #formajo - Smargiasso1975_ : RT @Agenzia_Ansa: Per la prima volta si ipotizza un reato associativo nei confronti degli attivisti di 'Ultima Generazione' il movimento a… -