Ultima Generazione, a Padova 12 militanti indagati per associazione a delinquere: "I loro erano blitz organizzati" (Di sabato 15 aprile 2023) Avvisi di garanzia a dodici militanti del gruppo ambientalista che sta agendo su scala nazionale. L'accusa per interruzione di pubblico servizio, ostacolo della libera circolazione, deturpamento di beni culturali e imbrattamento di luoghi Leggi su repubblica (Di sabato 15 aprile 2023) Avvisi di garanzia a dodicidel gruppo ambientalista che sta agendo su scala nazionale. L'accusa per interruzione di pubblico servizio, ostacolo della libera circolazione, deturpamento di beni culturali e imbrattamento di luoghi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #ottoemezzo Ultima Generazione, Tomaso Montanari: 'Il pericolo per il patrimonio culturale non è la vernice lavabil… - La7tv : #piazzapulita Scontro tra Annalisa Chirico e Chloe (Ultima Generazione): 'Vada in Cina, in Italia è facile', 'L'Ita… - AngeloCiocca : 'Ho tante multe ma non pagherò'. Eccolo qua l’ultimo sfregio degli eco vandali!L'attivista di Ultima generazione ri… - ivomez : @PSilvio69 @HoaraBorselli Peccato che rischiamo tutti di essere l’ultima generazione - sciltian : RT @Axen0s: Comunque non è colpa dei ragazzi di ultima generazione. Loro al commesso della Leroy Merlin avevano chiesto vernice lavabile e… -