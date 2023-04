Udinese, Sottil: «Mi aspetto una Roma carichissima, Mourinho è un maestro» (Di sabato 15 aprile 2023) Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma. Le dichiarazioni Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Mi aspetto una Roma carichissima, Mourinho è un maestro in questo e lo ammiro, è capace di tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. La Roma è solida, pratica con all’interno grandi giocatori. Prende pochi gol e sfrutta bene i contropiedi. Ci aspetta una partita difficile, lo sappiamo, dovremo essere molto concentrati. Come dico sempre andremo in campo per fare la nostra gara. Assenza Dybala ed Abraham? Perdono due giocatori importanti ma la Roma dispone di una rosa di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Andrea, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la. Le dichiarazioni Andrea, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Miunaè unin questo e lo ammiro, è capace di tirare fuori il meglio dai suoi ragazzi. Laè solida, pratica con all’interno grandi giocatori. Prende pochi gol e sfrutta bene i contropiedi. Ci aspetta una partita difficile, lo sappiamo, dovremo essere molto concentrati. Come dico sempre andremo in campo per fare la nostra gara. Assenza Dybala ed Abraham? Perdono due giocatori importanti ma ladispone di una rosa di ...

