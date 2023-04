(Di sabato 15 aprile 2023) "La gara di domani è unache non hadi tanti, davanti all'Olimpico pieno, con tre punti importanti in palio, le motivazioni arrivano da sole. Non ho nessun dubbio che i miei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Udinese: Sottil, la partita con la Roma non ha bisogno stimoli leggi su Gloo - sportface2016 : #Udinese, #Sottil alla vigilia: 'Mi aspetto una #Roma carichissima' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Udinese. Sottil 'Con Roma sfida importante, abbiamo motivazioni' - forzaroma : Udinese, Sottil: 'La Roma è solida e pratica. Mourinho tira fuori il meglio dai suoi' #ASRoma - Luxgraph : Sottil, conferenza Roma-Udinese: leader Pereyra e Mourinho senza Dybala -

Non ho nessun dubbio che i miei ragazzi non arrivino carichi, con personalità, coraggio, giocando a viso aperto": lo ha affermato Andrea, aTv, alla vigilia della trasferta nella ...A dirlo è Andrea, allenatore dell', in conferenza stampa alla viglia della trasferta dell'Olimpico contro la Roma. Sugli avversari: ' Mi aspetto una Roma carichissima, Mourinho è un ...A dirlo è Andrea, allenatore dell', in vista della trasferta dell'Olimpico contro la Roma. I bianconeri hanno lavorato in una settimana standard: "Abbiamo preparato la partita nei ...

Udinese, Sottil: “La Roma è solida e pratica. Mourinho tira fuori il meglio dai suoi” ForzaRoma.info

"La gara di domani è una partita che non ha bisogno di tanti stimoli, davanti all'Olimpico pieno, con tre punti importanti in palio, le motivazioni arrivano da sole. (ANSA) ...La squadra bianconera lavora sui campi del Bruseschi in vista del prossimo incontro. Ecco le dichiarazioni di mister Sottil alla vigilia ...