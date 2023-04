Udinese, Ehizibue: «La Serie A mi piace un sacco e sono davvero contento di poterci giocare» (Di sabato 15 aprile 2023) Kingsley Ehizibue, difensore dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali bianconeri della sua esperienza nella Serie A Kingsley Ehizibue, difensore dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali bianconeri. PAROLE – «Quando giocavo in Germania o in Olanda seguivo sempre la Serie A. Questo campionato mi piace un sacco e sono davvero contento di poterci giocare. L’Udinese mi ha dato questa opportunità e quindi sono molto grato alla società per questo. Ci sono tanti grandi terzini in Serie A: Dumfries, che è anche un mio amico, e il mio compagno Udogie. Lui si vede dalle sue qualità, è un ottimo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 aprile 2023) Kingsley, difensore dell’, ha parlato ai canali ufficiali bianconeri della sua esperienza nellaA Kingsley, difensore dell’, ha parlato ai canali ufficiali bianconeri. PAROLE – «Quando giocavo in Germania o in Olanda seguivo sempre laA. Questo campionato miundi. L’mi ha dato questa opportunità e quindimolto grato alla società per questo. Citanti grandi terzini inA: Dumfries, che è anche un mio amico, e il mio compagno Udogie. Lui si vede dalle sue qualità, è un ottimo ...

