Udine, tra i binari spunta un convoglio di obici diretto all’Ucraina. La Difesa conferma: «Sono mezzi dismessi dal nostro Esercito» – Il video (Di sabato 15 aprile 2023) Un filmato che ritrae un treno carico di mezzi cingolati di passaggio in una stazione italiana circola con insistenza da alcune ore sui social network e nelle chat, in particolare negli ambienti pacifisti, provocando reazioni e polemiche. Il convoglio “catturato” nel video trasporta verso l’Ucraina un carico di obici semoventi M109, ed è transitato nella giornata di ieri – venerdì, 14 aprile – poco dopo le 14 dalla stazione di Udine. A confermarlo a Open Sono ambienti del ministero della Difesa, che precisano come i mezzi destinati siano partiti in direzione di Kiev sulla base dei decreti di sostegno militare varati dal precedente governo Draghi: si tratta nello specifico, Open apprende ancora, di mezzi ... Leggi su open.online (Di sabato 15 aprile 2023) Un filmato che ritrae un treno carico dicingolati di passaggio in una stazione italiana circola con insistenza da alcune ore sui social network e nelle chat, in particolare negli ambienti pacifisti, provocando reazioni e polemiche. Il“catturato” neltrasporta verso l’Ucraina un carico disemoventi M109, ed è transitato nella giornata di ieri – venerdì, 14 aprile – poco dopo le 14 dalla stazione di. Arlo a Openambienti del ministero della, che precisano come idestinati siano partiti in direzione di Kiev sulla base dei decreti di sostegno militare varati dal precedente governo Draghi: si tratta nello specifico, Open apprende ancora, di...

