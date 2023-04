Udine, senzatetto di 59 anni trovato morto in una galleria: ci sono segni di aggressione sul corpo (Di sabato 15 aprile 2023) Un uomo, di 59 anni, senzatetto, originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone) è stato trovato morto, all’alba di sabato, in una galleria di Udine. Aveva evidenti segni di aggressione sul corpo. A lanciare l’allarme, alle 5:30, è stata una giovane che rientrava a casa. Il personale sanitario, inviato dalla Sores Fvg, ha tentato inutilmente di rianimarlo. Gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere in zona e raccogliendo testimonianze per individuare i responsabili. La vittima di solito trovava riparo per la notte all’interno della galleria tra viale Volontari della libertà e via San Daniele, dove c’era il vecchio cinema Capitol e oggi un bar, un supermercato e un’edicola. Fino a questo momento, sembra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Un uomo, di 59, originario di San Vito al Tagliamento (Pordenone) è stato, all’alba di sabato, in unadi. Aveva evidentidisul. A lanciare l’allarme, alle 5:30, è stata una giovane che rientrava a casa. Il personale sanitario, inviato dalla Sores Fvg, ha tentato inutilmente di rianimarlo. Gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere in zona e raccogliendo testimonianze per individuare i responsabili. La vittima di solito trovava riparo per la notte all’interno dellatra viale Volontari della libertà e via San Daniele, dove c’era il vecchio cinema Capitol e oggi un bar, un supermercato e un’edicola. Fino a questo momento, sembra ...

