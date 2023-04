Udine, in rete il video che ritrae un treno carico di obici semoventi trasportati verso est: “Facile pensare dove stiano andando” (Di sabato 15 aprile 2023) Alcuni filmati che ritraggono un treno carico di mezzi cingolati in transito dalla stazione di Udine nelle scorse ore è rimbalzato sui social creando reazioni allarmate e incuriosite. Il fatto risale alla giornata di venerdì 14 aprile. Si tratta di obici semoventi M109, gli stessi mezzi che sono già stati oggetto di un precedente fornitura all’Ucraina. “Questi sono carri armati italiani trasportati su treno alla stazione di Udine verso i confini est del nostro Paese – è il testo del tweet con cui Marco Rizzo rilancia il video con tono polemico -. È semplice pensare dove stiano andando. L’Italia è poco meno di una colonia. Sveglia! Referendum sull’invio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Alcuni filmati che ritraggono undi mezzi cingolati in transito dalla stazione dinelle scorse ore è rimbalzato sui social creando reazioni allarmate e incuriosite. Il fatto risale alla giornata di venerdì 14 aprile. Si tratta diM109, gli stessi mezzi che sono già stati oggetto di un precedente fornitura all’Ucraina. “Questi sono carri armati italianisualla stazione dii confini est del nostro Paese – è il testo del tweet con cui Marco Rizzo rilancia ilcon tono polemico -. È semplice. L’Italia è poco meno di una colonia. Sveglia! Referendum sull’invio ...

