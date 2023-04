Ucraina, Russia: “Wagner conquista altre due aree di Bakhmut” (Di sabato 15 aprile 2023) La nota del ministero della Difesa di Mosca: "Le unità d'assalto sono avanzate con successo" Il gruppo Wagner ha preso il controllo di altre due aree di Bakhmut, nel Donbass. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. “Nella direzione di Donetsk, combattimenti feroci sono proseguiti nella città di Artyomovsk (Bakhmut, ndr)”, si legge in una nota in cui si precisa che “le unità d’assalto di Wagner sono avanzate con successo, conquistando due aree nella periferia settentrionale e meridionale della città”. Nel comunicato si afferma che i paracadutisti dell’esercito russo stanno sostenendo l’avanzata del gruppo di mercenari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 aprile 2023) La nota del ministero della Difesa di Mosca: "Le unità d'assalto sono avanzate con successo" Il gruppoha preso il controllo diduedi, nel Donbass. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. “Nella direzione di Donetsk, combattimenti feroci sono proseguiti nella città di Artyomovsk (, ndr)”, si legge in una nota in cui si precisa che “le unità d’assalto disono avanzate con successo,ndo duenella periferia settentrionale e meridionale della città”. Nel comunicato si afferma che i paracadutisti dell’esercito russo stanno sostenendo l’avanzata del gruppo di mercenari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

