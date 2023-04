Ucraina | Lula in Cina chiede che Usa non incoraggino la guerra

(Di sabato 15 aprile 2023) Il Brasile cerca di mettere il suo peso come potenza neutrale negli sforzi diplomatici per un cessate il fuoco in: al termine di una visita di diversi giorni inil presidente brasiliano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Usa devono smettere 'di incoraggiare la guerra' e 'iniziare a parlare di pace', ha detto il president… - _arianna : Quindi Putin invade Ucraina, stupra, tortura, fa strage di civili, deporta bambini, e sono gli Usa che incoraggiano… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - SoniaLaVera : RT @DmitryEvic: Il Presidente del Brasile Lula: «Gli Usa devono smettere di incoraggiare la guerra in Ucraina»?? - AvventoSil68420 : RT @ImolaOggi: Ucraina, Lula: 'gli Usa smettano di incoraggiare la guerra, l'Unione europea deve iniziare a parlare di pace' -

...di mettere il suo peso come potenza neutrale negli sforzi diplomatici per un cessate il fuoco in: al termine di una visita di diversi giorni in Cina il presidente brasiliano Luiz Inacio......smettano di incoraggiare la guerra" Gli Stati Uniti devono smettere 'di incoraggiare la guerra' ine 'iniziare a parlare di pace'. È quanto ha detto il presidente brasiliano Luiz Inacio...La guerra in, cosa c'è da sapere Viaggio nella prigionedove sono rinchiusi i russi Lo speciale sull'anniversario della guerra La timeline - Le immagini dallo spazio Dossier - ...

"E' molto probabile che la creazione di un sistema elettronico per la convocazione dei militari faccia parte di un approccio a lungo termine per fornire personale, dato che la Russia prevede un lungo ...