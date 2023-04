Ucraina | Lula | ' Gli Stati Uniti smettano di incoraggiare la guerra e parlino di pace'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Usa devono smettere 'di incoraggiare la guerra' e 'iniziare a parlare di pace', ha detto il president… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. Lula: gli #Usa smettano di incoraggiare la #guerra e inizino a parlare di pace. ??? “L’op… - _arianna : Quindi Putin invade Ucraina, stupra, tortura, fa strage di civili, deporta bambini, e sono gli Usa che incoraggiano… - stefano_ticci : RT @lautarismo1981: La tua sx internazionale è quella di Lula. La mia è quella della Baerbock, ministra degli esteri tedesca, che va in Cin… - Rosyfree74 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Gli Usa devono smettere 'di incoraggiare la guerra' e 'iniziare a parlare di pace', ha detto il presidente bras… -

Washinghton deve smettere 'di incoraggiare la guerra' ine 'iniziare a parlare di pace', ha detto il presidente brasiliano. Forze ucraine vicine alla resa a Bakhmut, secondo l'...Secondo, si è raggiunta una situazione in cui Russia ehanno difficoltà a prendere decisioni' e dunque, ha affermato, "è necessario che i Paesi terzi che mantengono buone relazioni con ......presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva durante la sua visita in Cina, l'atteggiamento dei BRICS verso la superpotenza americana " in particolare verso il suo "ruolo" nella guerra in"...

Gli Stati Uniti devono smettere «di incoraggiare la guerra in Ucraina». E devono invece «iniziare a parlare di pace». Parola del presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva in visita di Stato a P ...presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, osservando che anche l'Unione europea deve fare lo stesso, «in modo da convincere» i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymir Zelens ...