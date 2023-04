Ucraina, l’ambasciatore Zazo nel Sannio: Per la fine della guerra occorre una pace “giusta” (Di sabato 15 aprile 2023) “Per la fine della guerra in Ucraina occorre una pace ‘giusta’ ma, per questo, ci vuole ancora tempo”. Lo ha detto l’ambasciatore italiano a Kiev Pier Francesco Zazo al termine della sua visita nel beneventano, parlando ai cittadini di Castelvenere. Zazo è stato ricevuto dal sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo con l’intero consiglio comunale, e dal prefetto di Benevento Carlo Torlontano. Nel suo intervento, rispondendo anche alle domande degli studenti dell’Istituto alberghiero e di cittadini ucraini accolti a Castelvenere, ha illustrato la situazione e “il desiderio forte che anima il popolo ucraino nella difesa della propria libertà”. Il sindaco, dopo gli interventi del ... Leggi su ildenaro (Di sabato 15 aprile 2023) “Per lainuna’ ma, per questo, ci vuole ancora tempo”. Lo ha dettoitaliano a Kiev Pier Francescoal terminesua visita nel beneventano, parlando ai cittadini di Castelvenere.è stato ricevuto dal sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo con l’intero consiglio comunale, e dal prefetto di Benevento Carlo Torlontano. Nel suo intervento, rispondendo anche alle domande degli studenti dell’Istituto alberghiero e di cittadini ucraini accolti a Castelvenere, ha illustrato la situazione e “il desiderio forte che anima il popolo ucraino nella difesapropria libertà”. Il sindaco, dopo gli interventi del ...

