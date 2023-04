Ucraina | la Polonia vieta l’importazione di grano da Kiev | «Dobbiamo difendere gli interessi dei nostri cittadini»

(Di sabato 15 aprile 2023) «Amici e alleati di», sì. «Maglidei». Con queste parole, Jaroslaw Kaczynski – il leader polacco del partito al governo “Diritto e giustizia” in cui milita anche il premier Mateusz Morawieck – ha annunciato lo stop di Varsavia «aldei prodotti agricoli e alimentari dall’». Una decisione, questa, arrivata dopo giorni di tensione nel Paese (e pure all’interno dell’esecutivo): l’arrivo dia basso costo e la conseguente crisi dei prezzi ha innescato, infatti, ampie proteste in, costringendo lo scorso 6 aprile, alle dimissioni il ministro dell’Agricoltura, Henryk Kowalczyk. Ma non solo: nelle scorse ore in alcune località della frontiera ...

...proteste in, costringendo lo scorso 6 aprile, alle dimissioni il ministro dell'Agricoltura, Henryk Kowalczyk. Ma non solo: nelle scorse ore in alcune località della frontiera con l', ...... il leader del partito al governo Diritto e giustizia (Pis), spiegando durante un comizio che la, 'è e rimarrà amica e alleata dell'', ma 'è dovere di ogni Stato proteggere gli ......53 Zelensky sente Macron, discusso risultati sua visita in Cina 14:43 Lavieta le importazioni di grano dall'14:27 Sale a 11 il numero delle vittime a Sloviansk

