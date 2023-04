Ucraina, la diretta – Il capo della Wagner: “Putin fermi la guerra e si concentri sulle aree occupate”. Londra: “La guerra sarà lunga” (Di sabato 15 aprile 2023) Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari russi della Wagner, propone al presidente russo di dichiarare la fine del conflitto in Ucraina e di dedicarsi al consolidamento dei territori conquistati dalle forze di Mosca. Secondo la Difesa britannica, “la creazione di un sistema elettronico per la convocazione dei militari fa parte di un approccio a lungo termine per fornire personale, dato che la Russia prevede un lungo conflitto in Ucraina” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Yevgeny Prigozhin, ildei mercenari russi, propone al presidente russo di dichiarare la fine del conflitto ine di dedicarsi al consolidamento dei territori conquistati dalle forze di Mosca. Secondo la Difesa britannica, “la creazione di un sistema elettronico per la convocazione dei militari fa parte di un approccio a lungo termine per fornire personale, dato che la Russia prevede un lungo conflitto in” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

