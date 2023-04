Ucraina, aumentano le richieste di pace ad Usa e Russia (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr – La guerra in Ucraina è una contesta tra Usa e Russia e non è certo una scoperta. Non è un caso che le ultime pressioni dirette – probabilmente in modo vano – verso una composizione del conflitto o una sua fine vengano dirette sia a Washington che a Mosca. A parlare sono il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva in visita a Pechino, ma anche il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin. Ucraina, una questione tra Usa e Russia La stanchezza per la guerra in Ucraina nella contesa tra Usa e Russia tende a prevalere, dopo oltre un anno di conflitto, ma non riesce mai ad essere decisiva per portare a una risoluzione o ad una fine. Certo è che da più parti si avverte la paura di incidenti ed eventuali – magari remote, ma sempre possibili – escalation. La buona notizia è che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr – La guerra inè una contesta tra Usa ee non è certo una scoperta. Non è un caso che le ultime pressioni dirette – probabilmente in modo vano – verso una composizione del conflitto o una sua fine vengano dirette sia a Washington che a Mosca. A parlare sono il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva in visita a Pechino, ma anche il capo della Wagner Yevgeny Prigozhin., una questione tra Usa eLa stanchezza per la guerra innella contesa tra Usa etende a prevalere, dopo oltre un anno di conflitto, ma non riesce mai ad essere decisiva per portare a una risoluzione o ad una fine. Certo è che da più parti si avverte la paura di incidenti ed eventuali – magari remote, ma sempre possibili – escalation. La buona notizia è che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Un nuovo attore vuole entrare in campo nella devastante guerra di Ucraina: l’Uranio. Così i tumori aumentano in Ira… - Elisabe94838092 : RT @fattoquotidiano: Un nuovo attore vuole entrare in campo nella devastante guerra di Ucraina: l’Uranio. Così i tumori aumentano in Iraq,… - romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Un nuovo attore vuole entrare in campo nella devastante guerra di Ucraina: l’Uranio. Così i tumori aumentano in Iraq,… - dellacasal_47 : RT @fattoquotidiano: Un nuovo attore vuole entrare in campo nella devastante guerra di Ucraina: l’Uranio. Così i tumori aumentano in Iraq,… - AnnaRitaFaella : RT @fattoquotidiano: Un nuovo attore vuole entrare in campo nella devastante guerra di Ucraina: l’Uranio. Così i tumori aumentano in Iraq,… -