Ucciso a Bari: dovrà essere rifatto il processo d’appello alla ex amante La donna era stata condannata nei primi due gradi di giudizio. Cassazione: confermate tre condanne (Di sabato 15 aprile 2023) Vincenza Mariani, imprenditrice 58enne, era stata condannata quale mandante dell’omicidio dell’ex amante, Michele Amedeo. La Corte di Cassazione, secondo quanto riportato da organi di stampa, ha annullato per prove non sufficienti i due verdetti di primo e secondo grado a carico della donna rinviando alla Corte d’assise di appello di Bari la realizzazione di un nuovo processo. Vincenza Mariani è accusata di avere promesso cinquemila euro ad un coimputato perché prendesse parte, nei confronti del netturbino che aveva interrotto la relazione, la vendetta poi compiuta due giorni prima della laurea della figlia dell’Ucciso. Michele Amedeo, 51 anni, fu Ucciso a colpi di pistola nel parcheggio dell’Amiu, zona industriale di ... Leggi su noinotizie (Di sabato 15 aprile 2023) Vincenza Mariani, imprenditrice 58enne, eraquale mandante dell’omicidio dell’ex, Michele Amedeo. La Corte di, secondo quanto riportato da organi di stampa, ha annullato per prove non sufficienti i due verdetti di primo e secondo grado a carico dellarinviandoCorte d’assise di appello dila realizzazione di un nuovo. Vincenza Mariani è accusata di avere promesso cinquemila euro ad un coimputato perché prendesse parte, nei confronti del netturbino che aveva interrotto la relazione, la vendetta poi compiuta due giorni prima della laurea della figlia dell’. Michele Amedeo, 51 anni, fua colpi di pistola nel parcheggio dell’Amiu, zona industriale di ...

