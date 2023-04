Tv Talk, puntata oggi, 15 aprile 2023 (Di sabato 15 aprile 2023) oggi, sabato 15 aprile 2023, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. Tv Talk Rai 3, ospiti 15 aprile 2023 Il programma apre con il racconto mediatico che si è sviluppato intorno alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Poi, con Marzia Roncacci (Tg2 Italia), Senio Bonini (Tg1 Mattina), Francesco Specchia di Libero Quotidiano e Riccardo Bocca, spazio alla vicenda della “veggente” di Trevignano, un vero e proprio caso che sta attraversando la televisione dal day time alla prima serata. La presenza di Elena Di Cioccio e il suo monologo a Le Iene ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 15 aprile 2023), sabato 15, alle 15:00 su Rai 3, va in onda Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3, ospiti 15Il programma apre con il racconto mediatico che si è sviluppato intorno alle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Poi, con Marzia Roncacci (Tg2 Italia), Senio Bonini (Tg1 Mattina), Francesco Specchia di Libero Quotidiano e Riccardo Bocca, spazio alla vicenda della “veggente” di Trevignano, un vero e proprio caso che sta attraversando la televisione dal day time alla prima serata. La presenza di Elena Di Cioccio e il suo monologo a Le Iene ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannitana974 : @La7tv Devi impazzire, impara a condurre un talk politico, non meriti un parter di tutte le parti politiche perché… - Evinrude1975 : @human_income_ @bip_show @PocketBitcoin @ShiftCryptoHQ @LuganoPlanB Grazie per la condivisione del materiale che si… - GleekyGeeky : RT @GleekyGeeky: Carissimi amanti della letteratura, giovedì pomeriggio andrà in onda sul canale YouTube 'Cultural Talk Show' la quarta pun… - VanessaCapria : RT @GleekyGeeky: Carissimi amanti della letteratura, giovedì pomeriggio andrà in onda sul canale YouTube 'Cultural Talk Show' la quarta pun… - aleniggaz : RT @GleekyGeeky: Carissimi amanti della letteratura, giovedì pomeriggio andrà in onda sul canale YouTube 'Cultural Talk Show' la quarta pun… -

Crozza - Rampelli e l'esilarante difesa della lingua italiana: 'Jobs Act Ma che vuol dì Renzi non poteva scrivere schiavitù' Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su ... Fabio Rampelli : "Ecco lo sbaglio della sinistra fare il fighetto dicendo talk show. Ma ... Giletti in Rai, "e adesso col cavolo": una slavina a viale Mazzini Urbano Cairo ha deciso di sospendere con effetto immediato Non è l'arena , a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata del talk della domenica sera. Giletti è stato per così dire 'congelato' ... La Bobo Tv ha fatto autogol Il caso Cassano - Mourinho Per chi non seguisse questo particolare talk show sportivo a tema ... Di nuovo Cassano ha ribattuto tramite i suoi canali social e ancora durante la successiva puntata della ... Nella nuovadi Fratelli di Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su ... Fabio Rampelli : "Ecco lo sbaglio della sinistra fare il fighetto dicendoshow. Ma ...Urbano Cairo ha deciso di sospendere con effetto immediato Non è l'arena , a poche ore dalla messa in onda della nuovadeldella domenica sera. Giletti è stato per così dire 'congelato' ...Il caso Cassano - Mourinho Per chi non seguisse questo particolareshow sportivo a tema ... Di nuovo Cassano ha ribattuto tramite i suoi canali social e ancora durante la successivadella ... Ciao Maschio: anticipazioni, temi e ospiti della puntata di sabato 15 Aprile SuperGuidaTV