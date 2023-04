Tv: Sensi (Pd), 'rispetto Giletti, mi auguro La7 tuteli redazione 'Non è l'Arena'' (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Non so cosa ci sia sotto, troppo complicato o troppo semplice, vedremo. Ho rispetto del giornalismo di Giletti, non ne condivido molte cose, ma c'è il telecomando e negli anni ha dimostrato, eccome, di sapere come farsi seguire e fare informazione". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Filippo Sensi. "Penso anche alla redazione di @nonelArena, a tante professionalità e Sensibilità che si trovano dall'oggi al domani x strada. In un silenzio assurdo. Mi auguro che La 7 saprà tutelare e utilizzare queste persone, come si conviene, come si deve x una rete che fa servizio pubblico", aggiunge Sensi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 aprile 2023) Roma, 15 apr (Adnkronos) - "Non so cosa ci sia sotto, troppo complicato o troppo semplice, vedremo. Hodel giornalismo di, non ne condivido molte cose, ma c'è il telecomando e negli anni ha dimostrato, eccome, di sapere come farsi seguire e fare informazione". Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Filippo. "Penso anche alladi @nonel, a tante professionalità ebilità che si trovano dall'oggi al domani x strada. In un silenzio assurdo. Miche La 7 saprà tutelare e utilizzare queste persone, come si conviene, come si deve x una rete che fa servizio pubblico", aggiunge

