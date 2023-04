Tutto pronto per seconda edizione della Innovation Run (Di sabato 15 aprile 2023) Stezzano Nel campus di Kilometro Rosso, in una corsa arrivata al “Tutto esaurito” previsto a 800 partecipanti, sono attese al via l’oro e il bronzo dei tricolori dei 10.000m in pista 2022: la detentrice della Miglior Prestazione Italiana Promesse della distanza Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino) e Gaia Colli (CS Carabinieri), arrivate in carriera a PB sulla distanza da 32:09.54 e 33:44.90 (per la piemontese Arnaudo, pure campionessa d’Europa Under 23 a squadre di cross nel 2021 e in cerca del riscatto dopo un inverno non brillante, sulla distanza c’è pure l’argento europeo Under 23 2021 proprio sui 10.000m in pista, in una gara in cui Colli, bellunese di nascita ma bergamasca per amore, fu quarta). Arnaudo e Colli lo scorso 11 dicembre disputarono in azzurro l’Europeo di cross a Venaria Reale (Torino) e della partita ... Leggi su bergamonews (Di sabato 15 aprile 2023) Stezzano Nel campus di Kilometro Rosso, in una corsa arrivata al “esaurito” previsto a 800 partecipanti, sono attese al via l’oro e il bronzo dei tricolori dei 10.000m in pista 2022: la detentriceMiglior Prestazione Italiana Promessedistanza Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino) e Gaia Colli (CS Carabinieri), arrivate in carriera a PB sulla distanza da 32:09.54 e 33:44.90 (per la piemontese Arnaudo, pure campionessa d’Europa Under 23 a squadre di cross nel 2021 e in cerca del riscatto dopo un inverno non brillante, sulla distanza c’è pure l’argento europeo Under 23 2021 proprio sui 10.000m in pista, in una gara in cui Colli, bellunese di nascita ma bergamasca per amore, fu quarta). Arnaudo e Colli lo scorso 11 dicembre disputarono in azzurro l’Europeo di cross a Venaria Reale (Torino) epartita ...

