Tutte le bufale sulla cacciata di Giletti da La7

La cosa di questi giorni che più mi sta divertendo è questa vicenda di Giletti. Dietro alla chiusura di Non è l'arena si nasconde infatti il doppio standard secondo cui esistono alcuni giornalisti intoccabili, mentre altri che possono essere cacciati da un giorno all'altro. Non credo sia un mistero e i fatti di queste ore non fanno altro che confermarci che la chiusura dei programmi di alcuni giornalisti come Giletti e il sottoscritto non fa scomporre nessuno. L'altro elemento emerso è il fatto che, intorno a Giletti, è nata tutta una grandissima letteratura di fake news che i giornali "per bene" hanno scritto. Ovviamente tutti zitti e muti e nessuno ne parla, tranne il mitico Filippo Facci su Libero che, quando serve, fa telefonate, legge le carte e chiama i soggetti interessati. Insomma, Facci cerca di fare quello che ha fatto per ...

