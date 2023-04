Tunisia, si dà fuoco contro il carovita: così si scatenarono le primavere arabe (Di sabato 15 aprile 2023) Un gesto tragico che dice quanto grave sia la situazione economica e sociale della vicina Tunisia: un calciatore professionista è morto dopo essersi dato fuoco per protesta contro lo 'stato di polizia'... Leggi su globalist (Di sabato 15 aprile 2023) Un gesto tragico che dice quanto grave sia la situazione economica e sociale della vicina: un calciatore professionista è morto dopo essersi datoper protestalo 'stato di polizia'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sebasti41928570 : RT @ChiodiDonatella: Ecco cosa succede in #Tunisia. Si muore per un chilo di banane. Un calciatore si dà fuoco per protesta. La #rivolta ec… - GramsciAG : RT @globalistIT: - globalistIT : - Simona547775093 : RT @ChiodiDonatella: Ecco cosa succede in #Tunisia. Si muore per un chilo di banane. Un calciatore si dà fuoco per protesta. La #rivolta ec… - cardella42 : RT @ChiodiDonatella: Ecco cosa succede in #Tunisia. Si muore per un chilo di banane. Un calciatore si dà fuoco per protesta. La #rivolta ec… -