Tuffi, World Cup Xi’An 2023 finali tre metri: Chiara Pellacani nona, Lorenzo Marsaglia sesto (Di sabato 15 aprile 2023) I risultati della seconda giornata della prima tappa della World Cup 2023 di Tuffi, in scena a Xi’An in Cina. Nelle finali del trampolino da 3 metri presenti anche due italiani, che hanno ben figurato: si tratta dei due campioni europei in carica, Chiara Pellacani e Lorenzo Marsaglia. Nella gara femminile la 20enne romana ha chiuso al nono posto con il totale di 295.30 punti, un risultato figlio di un’ottima prestazione che ha visto come unico rammarico l’ingresso abbondante del doppio e mezzo rovesciato che è valso solo 45 punti all’azzurra. Doppietta cinese come da pronostico, con Yiwn Chen che domina con 392.70, seguita dalla compagna Yani Chang con 336.55 e dalla giapponese Sayaka Mikami che chiude il podio con ... Leggi su sportface (Di sabato 15 aprile 2023) I risultati della seconda giornata della prima tappa dellaCupdi, in scena ain Cina. Nelledel trampolino da 3presenti anche due italiani, che hanno ben figurato: si tratta dei due campioni europei in carica,. Nella gara femminile la 20enne romana ha chiuso al nono posto con il totale di 295.30 punti, un risultato figlio di un’ottima prestazione che ha visto come unico rammarico l’ingresso abbondante del doppio e mezzo rovesciato che è valso solo 45 punti all’azzurra. Doppietta cinese come da pronostico, con Yiwn Chen che domina con 392.70, seguita dalla compagna Yani Chang con 336.55 e dalla giapponese Sayaka Mikami che chiude il podio con ...

