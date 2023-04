Tuffi, Coppa del Mondo Xi’An 2023: Marsaglia sesto, Pellacani nona dai tre metri (Di sabato 15 aprile 2023) La Cina continua a dominare la prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di Tuffi a Xi’An. Dopo il poker nelle gare sincro di ieri, la nazionale di casa conquista il successo anche nelle gare dai tre metri di oggi. Buone indicazioni in casa Italia da Lorenzo Marsaglia e dalla rientrante Chiara Pellacani, alla prima gara della stagione. Nella prova maschile Marsaglia ha concluso al sesto posto, sfiorando i 400 punti (399.05), migliorando la nona posizione in eliminatoria. Purtroppo non è riuscito a qualificarsi per la finale Giovanni Tocci, che ha concluso quattordicesimo, sbagliando purtroppo tre Tuffi. Tornando alla finale di Marsaglia, il romano è stato bravissimo nel ... Leggi su oasport (Di sabato 15 aprile 2023) La Cina continua a dominare la prima tappa delladeldi. Dopo il poker nelle gare sincro di ieri, la nazionale di casa conquista il successo anche nelle gare dai tredi oggi. Buone indicazioni in casa Italia da Lorenzoe dalla rientrante Chiara, alla prima gara della stagione. Nella prova maschileha concluso alposto, sfiorando i 400 punti (399.05), migliorando laposizione in eliminatoria. Purtroppo non è riuscito a qualificarsi per la finale Giovanni Tocci, che ha concluso quattordicesimo, sbagliando purtroppo tre. Tornando alla finale di, il romano è stato bravissimo nel ...

