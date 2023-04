TS – Juve | Paredes sogna una nuova occasione contro il Sassuolo

(Di sabato 15 aprile 2023) 2023-04-15 01:19:25 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: L’ultima da titolare risale addirittura al 19 febbraio scorso, in casa dello Spezia. E il precedente non è nemmeno un granché: sostituito nell’intervallo in favore di Fagioli. L’avventura di Leandroallantus non è mai decollata e, anzi, pare destinata a chiudersi al termine della stagione, contestualmente al prestito annuale dal Psg. Domenica pomeriggio, a Reggio Emiliail, l’argentino potrebbe però avere una– e forse persino insperata, ormai –per mettersi in mostra. La gara di giovedìlo Sporting ha evidenziato come il centrocampo bianconero giri meglio a tre piuttosto che con due soli interpreti come nel 3-4-3, dunque è probabile che ...

Allegri furibondo contro Paredes che non ha la maglia per entrare in campo. Calcio - Continuano le frizioni in casa Juventus tra Massimiliano Allegri e Leandro Paredes. Durante la sfida di Europa League contro lo Sporting di Lisbona, il tecnico della Juve è andato su tutte le furie. Quello andato in scena ieri all'85esimo della sfida tra Juve e Sporting Lisbona allo Stadium è solo l'ultimo atto di un periodo piuttosto burrascoso tra Allegri e Paredes.

Archiviata la vittoria contro lo Sporting Lisbona, per la Juventus è tempo di pensare al campionato: Leandro Paredes spera di avere la sua occasione contro il Sassuolo Reduce dall’importante vittoria ...Il primo gol europeo di Federico Gatti regala la vittoria all'andata dei quarti di Europa League per 1 a 0 ai bianconeri, che partono dunque avvantaggiati per il match di ritorno in Portogallo ...