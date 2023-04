Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Trump: tutti gli insegnati devono essere armati - _Fab1ana_ : RT @Danireport: Trump dice che se sarà rieletto proporrà di armare tutti gli insegnanti e di mettere guardia armate nelle scuole per preven… - coccolevere2013 : Armi agli insegnanti. Fantastico. - maaniballi : RT @alanfriedmanit: Trump: “Tutti gli insegnanti devono essere armati e addestrati” - glooit : Trump senza freni: “Tutti gli insegnanti dovrebbero essere armati” leggi su Gloo -

...cui DeSantis è chiaramente orientato contando sulle attuali difficoltà in cui versa Donald...posta il farmaco e se l'insieme delle decisioni prese al riguardo abbiano o meno un effetto in...Donald: 'gli insegnanti devono essere armati, aboliròi limiti che ha imposto Biden' Jack Teixeira, chi è la talpa di 21 anni che ha beffato gli 007. In chat la guerra segreta Il ...Con me alla Casa Bianca nessuno oser alzare un dito contro le vostre armi . Lo ha detto Donaldparlando alla convention della NRA, la lobby delle armi americana, a Indianapolis. L'ex presidente stato accolto come una star sul palco e il suo intervento stato preceduto da un video ...

Trump, tutti gli insegnanti devono essere armati - Ultima Ora Agenzia ANSA

L’ex presidente americano Donald Trump ha affermato che tutti gli insegnati devono essere armati, solo così è possibile risolvere il problema delle stragi nelle scuole. “Una volta rieletto ripristiner ...Dal palco "amico" della potente lobby NRA Donald Trump lancia lo slogan "Gli insegnanti dovrebbero essere armati" ...