Trump: “Tutti gli insegnanti devono essere armati e addestrati” (Di sabato 15 aprile 2023) "Tutti gli insegnanti devono essere armati e addestrati. Con me alla Casa Bianca nessuno oserà alzare un dito contro le vostre armi”: a parlare è Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti d'America, alla convention della Nra a Indianapolis. Trump è apparso deciso a ricandidarsi alle presidenziali del 2024. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 aprile 2023) "gli. Con me alla Casa Bianca nessuno oserà alzare un dito contro le vostre armi”: a parlare è Donald, ex presidente degli Stati Uniti d'America, alla convention della Nra a Indianapolis.è apparso deciso a ricandidarsi alle presidenziali del 2024. L'articolo .

