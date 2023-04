Truffe ad anziana a Nocera Arrestato 33enne

Leggi su zon

(Di sabato 15 aprile 2023) I Carabinieri della Stazione diSuperiore hanno eseguito una misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. diInferiore su richiesta di questa Procura, nei confronti di undi origini napoletane. L’indagato, a gennaio scorso, spacciandosi per avvocato e contattando un’donna diSuperiore, si era fatto consegnare 3.000,00 euro in contanti e alcuni monili in oro inducendo in errore la donna, raccontandole che il denaro fosse necessario per difendere in giudizio il figlio coinvolto in un grave incidente stradale. I Carabinieri inoltre hanno provveduto a sequestrare il motociclo utilizzato per porre in essere la truffa. Segui ZON.IT su Google News.