Trovato senzatetto morto a Udine, sul corpo ha segni di violenza (Di sabato 15 aprile 2023) Un senzatetto di 59 anni è stato Trovato morto in una galleria di Udine, tra via Volontari della libertà e via San Daniele. L'uomo, originario di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, sul corpo aveva evidenti segni di aggressione sul corpo. Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 aprile 2023) Undi 59 anni è statoin una galleria di, tra via Volontari della libertà e via San Daniele. L'uomo, originario di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, sulaveva evidentidi aggressione sul

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Trovato senzatetto morto a Udine, sul corpo ha segni di violenza - pensierozoppo : RT @RaiNews: Gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere in zona e raccogliendo testimonianze per individuare gli autori dell'a… - RaiNews : Gli agenti stanno visionando i filmati delle telecamere in zona e raccogliendo testimonianze per individuare gli au… - MediasetTgcom24 : Udine, senzatetto trovato morto: sul corpo segni di violenza - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Senzatetto di 59 anni trovato morto in una galleria ad Udine, sul corpo segni di violenza. L'all… -